2019-07-21T14:25:54+03:00
Происшествия

В Перми из-за аварии десятки домов остались без воды

Прорвало трубу на улице Маяковского
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми десятки домой в микрорайоне Заостровка остались без воды из-за аварии на трубопроводе. Утром прорвало трубу на улице Маяковского.

Специалисты компании «Новогор-Прикамье» отключили воду, чтобы устранить аварию. Уже к 15:00 часам повреждения были полностью устранены.

- Работа насосной станции «Заостровка» возобновлена в 15.30 и водоснабжение микрорайона восстановлено, - сообщили в компании. - Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми произошла еще одна авария. В субботу обрушился фасад одного из самых старых кафе города. В субботу, 20 июля, в Ленинском районе Перми обрушился фасад одного из самых старых заведений города – кафе «Пышка». Козырек упал на припаркованную машины. О происшествии сообщили пользователи социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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