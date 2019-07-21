В Перми обрушился фасад одного из самых старых кафе города

СЕГОДНЯ 07:52 2019-07-21T07:52:14+03:00

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В субботу, 20 июля, в Ленинском районе Перми обрушился фасад одного из самых старых заведений города – кафе «Пышка». Козырек упал на припаркованную машины. О происшествии сообщили пользователи социальных сетей.

В результате ЧП пострадала только припаркованная машина. Людей рядом с кафе не было.

Последствия обрушения достаточно серьезные: упали металлические конструкции, кирпичная кладка. Предположительно, обрушение могло стать последствием грозы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на женщину упала стена ресторана «Никала Пиросмани» . Женщина получила перелом двух грудных позвонков и перелом ребра. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в следственном отделе Ленинского района возбудили уголовное дело по факту оказания в ресторане услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU