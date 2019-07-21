В Перми на диком пляже нашли тело молодого человека

СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-21T10:19:07+03:00

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Трагедия произошла вечером в субботу, 20 июля. На неорганизованном пляже рядом с Мотовилихинскими заводами обнаружили тело молодого человека. Источник близкий к ситуации сообщил, что 22-летний молодой человек мог утонуть во время купания.

Тело молодого человека вытащили на берег и передали сотрудникам полиции. Личность погибшего удалось установить. Им оказался 22-летний житель Перми.

Напомним, ранее мы писали о том, что инженер-диспетчер упал в шлюзы Камской ГЭС и погиб. Трагедия, в результате которой погиб 49-летний инженер-диспетчер, произошла 19 июля на шлюзах Камской ГЭС. Ранним утром мужчина проводил необходимые работы, но не удержался и случайно упал в шлюз. Через какое-то время коллеги не смогли найти его на рабочем месте и начали просматривать записи с камер видеонаблюдения. Момент трагедии запечатлела одна из камер слежения. Падение произошло около шести часов утра, сотрудники пошли на место происшествия, однако на поверхности воды ничего видно не было.

ИСТОЧНИК KP.RU