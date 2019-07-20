2019-07-20T15:14:31+03:00
Происшествия

ЧП в Перми: инженер-диспетчер упал в шлюзы Камской ГЭС и погиб

Через несколько часов тело достали спасатели, для этого пришлось спустить воду
Алена ОВЧИННИКОВА
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Трагедия на шлюзах Камской ГЭС произошла около шести часов утра 20 июля.Трагедия на шлюзах Камской ГЭС произошла около шести часов утра 20 июля.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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Трагедия, в результате которой погиб 49-летний инженер-диспетчер, произошла 19 июля на шлюзах Камской ГЭС. Ранним утром мужчина проводил необходимые работы, но не удержался и случайно упал в шлюз. Через какое-то время коллеги не смогли найти его на рабочем месте и начали просматривать записи с камер видеонаблюдения.

Момент трагедии запечатлела одна из камер слежения. Падение произошло около шести часов утра, сотрудники пошли на место происшествия, однако на поверхности воды ничего видно не было.

На место ЧП вызвали администрацию района, а также оперативные службы: полицию и спасателей. Водолазы спустились на дно, но обнаружить тело мужчины так и не смогли.

- Глубина в этом месте составляла от семи до девяти метров, дно бугристое, на нем много мусора, во время погружения удалось найти только вещи утонувшего мужчины, - сообщил «Комсомольской правде» источник в службе спасения. - Поэтому водолазные поиски пришлось прекратить для того, чтобы осушить четыре из шести шлюзов.

Шлюзы осушили только к вечеру. Ушедшая вода обнажила в первом отсеке тело утонувшего инженера-диспетчера. Чтобы поднять его на поверхность, на место ЧП вновь вызывали спасателей. Около 22.00 тело подняли и передали сотрудникам полиции.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, не исключено возбуждение уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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