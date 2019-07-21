2019-07-21T08:31:11+03:00
Происшествия

В Пермском крае легковушка сбила ребенка

Пострадавший переходил дорогу по «зебре»
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Прикамье произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Авария произошла 20 июля в Березниках.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, несовершеннолетний пешеход переходил дорогу по «зебре», когда его сбил автомобиль «Лада Гранта». С различными травмами ребенка отправили в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми при столкновении иномарки и «Лады» пострадал ребенок. В четверг, 18 июля, в Кировском районе Перми произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в ГИБДД по Перми, водитель иномарки не предоставил преимущество отечественной легковушке. В аварии пострадал ребенок. С многочисленными травмами его доставили в больницу. Согласно статистике, с 1 по 18 июля текущего года на территории г. Перми зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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