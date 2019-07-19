2019-07-19T15:01:19+03:00
Происшествия

В Перми при столкновении иномарки и «Лады» пострадал ребенок

Авария произошла 18 июля
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: ГИБДД по Пермскому краюФото: ГИБДД по Пермскому краю
Изменить размер текста:

В четверг, 18 июля, в Кировском районе Перми произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в ГИБДД по Перми, водитель иномарки не предоставил преимущество отечественной легковушке.

- Со стороны улицы Светлогорская, в направлении улицы Берег Камы ехал автомобиль «Рено Логан» под управлением 29-летнего водителя, который, по предварительной информации, выезжая из «парковочного кармана», не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «Ваз-21110», - рассказали в ведомстве.

В аварии пострадал ребенок. С многочисленными травмами его доставили в больницу.

Согласно статистике, с 1 по 18 июля текущего года на территории г. Перми зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае внедорожник сбил пешехода и протаранил забор

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Так не доставайся ты никому!». Жительница Прикамья пронзила ножом сердце спутника жизни
Зелёный каркас – основа комфортной городской среды
«Милая бабуля». Зоя Бербер передала «Привет!» себе 68-летней
В Перми суд признал кафе на эспланаде «самовольными постройками»
В Пермском крае выявили 20 проблемных домов
В Прикамье внедорожник сбил пешехода и протаранил забор
В Прикамье под колесами иномарки погибла лосиха
В Перми завершили ремонт на улице Суханова
Из-за паводка в Прикамье затоплены 44 придомовые территории
Пермский театр «У моста» может переехать в здание завода им. Шпагина
В Перми машина «Почты России» разбилась из-за троллейбусного провода
В Прикамье нашли девочек, сбежавших из лагеря в Удмуртии
В Перми задержали мужчину, который нападал на девушек в подъездах
После ссоры с другом пермяк прыгнул с моста, но выжил
«По столам бегали тараканы». В больнице Пермского края закрыли опасный для жизни пищеблок
В Перми с 21 июля начнется замена проездных карт
Пермский Политех вошел в рейтинг лучших технических ВУЗов России
В Перми спасли мужчину, упавшего с камской ГЭС
На время фестиваля «Seasons» продлят работу общественного транспорта
В Перми из воды достали тело мужчины
В Перми к 2022 году появится новая инфекционная больница