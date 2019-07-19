В Перми при столкновении иномарки и «Лады» пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-19T15:01:19+03:00

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В четверг, 18 июля, в Кировском районе Перми произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в ГИБДД по Перми, водитель иномарки не предоставил преимущество отечественной легковушке.

- Со стороны улицы Светлогорская, в направлении улицы Берег Камы ехал автомобиль «Рено Логан» под управлением 29-летнего водителя, который, по предварительной информации, выезжая из «парковочного кармана», не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «Ваз-21110», - рассказали в ведомстве.

В аварии пострадал ребенок. С многочисленными травмами его доставили в больницу.

Согласно статистике, с 1 по 18 июля текущего года на территории г. Перми зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае внедорожник сбил пешехода и протаранил забор

ИСТОЧНИК KP.RU