В Перми при столкновении иномарки и «Лады» пострадал ребенок
В четверг, 18 июля, в Кировском районе Перми произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в ГИБДД по Перми, водитель иномарки не предоставил преимущество отечественной легковушке.
- Со стороны улицы Светлогорская, в направлении улицы Берег Камы ехал автомобиль «Рено Логан» под управлением 29-летнего водителя, который, по предварительной информации, выезжая из «парковочного кармана», не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «Ваз-21110», - рассказали в ведомстве.
В аварии пострадал ребенок. С многочисленными травмами его доставили в больницу.
Согласно статистике, с 1 по 18 июля текущего года на территории г. Перми зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае внедорожник сбил пешехода и протаранил забор
ИСТОЧНИК KP.RU