По факту обрушения стены ресторана «Никала Пиросмани» возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:04 2018-08-24T14:04:59+03:00

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В Пермь возбудили уголовное дело по факту обрушения стены ресторана «Никала Пиросмани».

Напомним, это произошло во время июньского урагана. В тот день за столиком на летней веранде ресторана обедала бывший заместитель министра культуры Пермского края Вероника Вайсман. От порыва шквалистого ветра скрепленные раствором кирпичи рухнули на столик, где она сидела. Женщина получила перелом двух грудных позвонков и перелом ребра. На машине «скорой помощи» ее увезли в больницу.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в следственном отделе Ленинского района возбудили уголовное дело по факту оказания в ресторане услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

- В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, назначены и проводятся судебные экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Расследование уголовного дела продолжается.