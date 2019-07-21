Режим «Чрезвычайной ситуации» сохраняется в одном районе Прикамья

СЕГОДНЯ 07:25 2019-07-21T07:25:08+03:00

Еще в двух действует режим «Повышенной готовности»

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В Пермском крае из-за проливных дождей реки выходят из берегов и затапливают близлежащие районы. Стихия размывает дороги, целые населенные пункты остаются отрезанными от остального мира.

Так, по сообщению ГУ МЧС по Пермскому краю, режим «Чрезвычайной ситуации» сохраняется только в одном районе края. Поселок Сергиевский Гайнского района отрезан от мира. Вышедшая из берегов вода размыла мосты и дороги.

В Кудымкарском районе и в самом Кудымкаре сохраняется режим повышенной готовности. Из-за подъема воды в реке Иньва затопило 13 придомовых территории.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми прошла экстремальная по интенсивности гроза. В ночь на 20 июля в Перми и ряде южных районов Пермского края прошли сильнейшие грозы, сопровождавшиеся ливнями. В некоторых районах выпал град диаметром до 2 см. По мнению синоптиков, прошедшая гроза стала самой сильной за последние 12 лет!

ИСТОЧНИК KP.RU