2019-07-21T07:25:08+03:00
Происшествия

Режим «Чрезвычайной ситуации» сохраняется в одном районе Прикамья

Еще в двух действует режим «Повышенной готовности»
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Пермском крае из-за проливных дождей реки выходят из берегов и затапливают близлежащие районы. Стихия размывает дороги, целые населенные пункты остаются отрезанными от остального мира.

Так, по сообщению ГУ МЧС по Пермскому краю, режим «Чрезвычайной ситуации» сохраняется только в одном районе края. Поселок Сергиевский Гайнского района отрезан от мира. Вышедшая из берегов вода размыла мосты и дороги.

В Кудымкарском районе и в самом Кудымкаре сохраняется режим повышенной готовности. Из-за подъема воды в реке Иньва затопило 13 придомовых территории.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми прошла экстремальная по интенсивности гроза. В ночь на 20 июля в Перми и ряде южных районов Пермского края прошли сильнейшие грозы, сопровождавшиеся ливнями. В некоторых районах выпал град диаметром до 2 см. По мнению синоптиков, прошедшая гроза стала самой сильной за последние 12 лет!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Пытался спасти, но не смог». В Прикамье утонула 15-летняя девочка
В Пермском крае легковушка сбила ребенка
«Человек-легенда!». Екатерина Шпица сфотографировалась в обнимку с известным французским актером
В Перми обрушился фасад одного из самых старых кафе города
В Перми мать постоянно оставляла трехлетнего малыша в запертой квартире
Пермяк угрожал взорвать пятиэтажку в Индустриальном районе
С 30 сентября пермяки смогут улететь в Санкт-Петербург на «Победе»
В Перми нашли тело мужчины, пропавшего неделю назад
«Соберите документы, вещи и продукты». В зону подтопления попали три района Пермского края
«Стоим в пробке потные и злые». Пермяки жалуются на заторы на Восточном обходе
50 человек искали в Прикамье женщину и семилетнего мальчика
69-летняя пенсионерка из Перми напала с ножом на знакомую
В Перми прошла экстремальная по интенсивности гроза
«Они погнались за «девяткой» и настигли ее!» На Восточном обходе в Перми множество автопатрулей устроили облаву на пьяных
«Все стоит до самого Чусовского моста!» В Перми на Восточном обходе скопилась многокилометровая пробка
«Так не доставайся ты никому!». Жительница Прикамья пронзила ножом сердце спутника жизни
Зелёный каркас – основа комфортной городской среды