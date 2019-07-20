2019-07-20T09:38:27+03:00
Общество

В Перми прошла экстремальная по интенсивности гроза

Она стала самой сильной за последние 12 лет
Алена ОВЧИННИКОВА
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Экстремальную по интенсивности грозу в Перми не удалось спрогнозироватьЭкстремальную по интенсивности грозу в Перми не удалось спрогнозироватьФото: архив "КП"
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В ночь на 20 июля в Перми и ряде южных районов Пермского края прошли сильнейшие грозы, сопровождавшиеся ливнями. В некоторых районах выпал град диаметром до 2 см. По мнению синоптиков, прошедшая гроза стала самой сильной за последние 12 лет!

- Экстремальную по интенсивности грозу в Перми не удалось спрогнозировать, - говорит инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Ячейка, вызвавшая экстремальную по интенсивности грозу в Перми, сформировалась в районе села Частые около 21.00 по и смещалась на север-северо-восток со скоростью 25-30 км/ч.

В 23.00 она накрыла Оханск, где метеостанция отметила сильную грозу. Из Перми можно было наблюдать многочисленные разряды молний.

После 23.30 над южной частью Перми сформировалась еще одна ячейка, которая при смещении над центром города резко усилилась и вызвала очень сильную грозу с градом в период между 23.30 и 00.00. Затем на город сместилась основная конвективная система, с которой была связана интенсивная гроза.

Пока неизвестно примерное количество выпавших осадков. Но прошедшая гроза буквально «взорвала» соцсети. Пермяки делятся фотографиями молний, которые им удалось запечатлеть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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