2019-07-20T14:14:50+03:00
Происшествия

В Перми нашли тело мужчины, пропавшего неделю назад

Он ушел из дома по на улице Старцева в одних тапочках
Алена ОВЧИННИКОВА
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Волонтеры обследовали местность рядом с домом, где жил мужчина.Волонтеры обследовали местность рядом с домом, где жил мужчина.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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Пермские волонтеры сообщили о том, что поиски 59-летнего Олега И., пропавшего неделю назад, завершены. Мужчина найден погибшим.

Пермяк ушел из дома на улице Старцева 12 июля. Он был в домашних трико и тапочках. Мужчина нуждался в медицинском помощи. Родные пропавшего написали заявление в полицию и обратились к волонтерам поискового отряда им. Ирины Бухановой.

16 июля на поиски пропавшего пермяка вышла группа волонтеров. Они обследовали район, где проживал мужчина, но не нашли его.

А 19 июля вечером в группе ВКонтакте поискового отряда появился пост: «Олег И. найден погибшим. Выражаем соболезнования родным и близким. Просьба снять репосты».

Ранее мы писали о том, что в Прикамье больше суток искали 47-летнюю женщину и ребенка. Их нашли живыми в соседней деревне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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