2019-07-20T10:35:46+03:00
Происшествия

50 человек искали в Прикамье женщину и семилетнего мальчика

Спустя сутки их обнаружили в соседней деревне
Алена ОВЧИННИКОВА
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50 поисковиков больше суток искали женщину и ребенка.50 поисковиков больше суток искали женщину и ребенка.Фото: архив "КП"
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Больше суток в Верещагинском районе искали 47-летнюю женщину и семилетнего мальчика.На их поиски вышли 50 человек: сотрудники следственного отдела, полиции, МЧС, администрации района и местные жители.

- Вечером 18 июля семья с 7-летним сыном отправилась в лес за грибами, - рассказали подробности в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Возле пастбища у деревни Соколово грибники встретили соседа, который пас коров. 7-летний ребенок согласился остаться у него, чтобы помочь пастуху. Вскоре проснулась нетрезвая сожительница пастуха и позвала ребенка в лес за грибами. Мальчик согласился. В лесу женщина выпила и уснула. А проснувшись ночью, пошла в соседнюю деревню в гости к родственникам.

Там потеряшек и обнаружили поисковики.

За ненадлежащее воспитание малолетнего сына родители мальчика уже привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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