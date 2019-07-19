Зелёный каркас – основа комфортной городской среды

СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-19T16:03:28+03:00

Компания «УРАЛХИМ» будет совместно с муниципалитетом реализовывать пилотный проект по применению современных систем питания для городских почв

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На фестивале «Сады над Камой» 18 июля прошёл круглый стол «Город – комфортная среда». Тему обсудили представители правительства Пермского края, ведущие архитекторы, урбанисты и ландшафтные дизайнеры страны, эксперты из промышленных компаний.

Главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин рассказал о первоочередных задачах по благоустройству территории города. Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский обозначил главные точки развития городского пространства Перми: набережная, зоопарк и территория бывшего завода им. Шпагина.

Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края:

- В таком формате мы встретились впервые. Обсудили конкретные задачи, сроки и объекты. Эксперты должны знать нас, мы должны знать их. Важны личные контакты с людьми, которые профессионально могут помочь городу и краю. В свою очередь, эксперты теперь знают, с кем взаимодействовать в администрации. На этом перекрёстке всё и случается.

В ходе диалога экспертное сообщество сошлось во мнении, что повысить комфорт городской среды поможет развитие экологического зелёного каркаса – сети парков, садов и скверов в жилых кварталах. Комплексный подход в этом направлении позволит улучшить качество жизни населения.

Константин Иванов, директор департамента по связям с органами власти АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Если город задумывается о создании экологического каркаса, то необходимо говорить о современных системах управления городскими почвами и зелёными насаждениями. Это важнейший фактор комфортной городской среды. Для её создания требуются современные технологии. Именно ими и занимается сегодня компания «УРАЛХИМ».

Важным итогом круглого стола стало то, что представители администрации и экспертного сообщества не просто обменялись мнениями, но вместе увидели существующие пробелы в работе на благо развития комфортной городской среды. В дальнейшем такие мероприятия помогут выстроить комплексный подход к развитию Перми и Пермского края.

19 июля состоялась встреча организаторов фестиваля «Сады над Камой» с главой Перми Дмитрием Самойловым. Мэр поддержал предложения по дальнейшему развитию фестиваля и ландшафтного движения в городе. Администрация и эксперты договорились о совместной работе по созданию современных концепций объектов городского озеленения. В этом направлении компания «УРАЛХИМ» будет совместно с муниципалитетом реализовывать пилотный проект по применению современных систем питания для городских почв.

Забота об окружающей среде в регионах присутствия – приоритет в работе компании «УРАЛХИМ». В 2018 году холдинг направил 377 млн руб. на реализацию экологических мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU