2019-07-19T13:43:44+03:00
Происшествия

В Прикамье внедорожник сбил пешехода и протаранил забор

Пострадавшую женщину отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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Фото:ЧП ДТП ПермьФото:ЧП ДТП Пермь
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В Нытве произошло ДТП, в результате которого пострадал пешеход. Авария произошла вечером 18 июля. Как сообщили в ГИБДД по Пермскому краю, водитель внедорожника нарушил правила дорожного движения при повороте налево.

ЧП ДТП Пермь

ЧП ДТП Пермь

В Нытве по набережной пруда со стороны улицы Р. Люксембург в направлении улицы К. Маркса двигался автомобиль «LAND ROVER». Водитель ехал слишком быстро и при повороте налево не справился с управлением, вылетел на тротуар и сбил 29-летнюю женщину. После чего врезался в забор.

Водитель остался невредим. Пострадавшую женщину с травмами отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми машина «Почты России» разбилась из-за троллейбусного провода. Очевидец сообщает, что машина наехала на провод контактной троллейбусной сети. В результате аварии пострадал кузов машины: разбито лобовое стекло, помят капот. В ГИБДД по Перми не смогли прокомментировать происшествие, так как пострадавших не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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