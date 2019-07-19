В Перми суд признал кафе на эспланаде «самовольными постройками»

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-19T14:44:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Рядом с музыкальным фонтаном на пермской эспланаде строятся два кафе. Ранее общественник Денис Галицкий заявил, что заведения возводятся незаконно, и подал иск в суд.

Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что Ленинский районный суд отказал в удовлетворении иска общественнику, но действительно нашел нарушения в строительстве кафе. Заведения на эспланаде признали «самовольными постройками», так как отсутствуют необходимые документы. Однако снос построек в данный момент невозможен, так как они еще не введены в эксплуатацию. Поэтому у чиновников еще есть время на получение разрешения.

Напомним, ранее мы писали о том, что на пермской набережной начали строить спортивную площадку. Строители приступили к работам на пермской набережной. Участок от Коммунального моста до «Порта Пермь» будет посвящен спорту. Там разместятся тренажеры, площадки для занятий разными видами спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU