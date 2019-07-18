На пермской набережной начали строить спортивную площадку

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-18T12:20:54+03:00

Она разместится на участке от Коммунального моста до «Порта Пермь»

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Строители приступили к работам на пермской набережной. Участок от Коммунального моста до «Порта Пермь» будет посвящен спорту. Там разместятся тренажеры, площадки для занятий разными видами спорта.

Сейчас на набережной в Перми началось строительство основания будущей спортивной площадки. Выполняется бетонирование площадок, готовятся основания под будущие тренажеры и универсальные корты. Основной фронт работ планируют выполнить в этом году. В следующем году будут только устанавливать оборудование.

- В настоящее время в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» завершается укрепление откоса и железнодорожной насыпи, параллельно с этим идет высадка деревьев, кустарников и многолетних растений. Работы на набережной идут по графику, - сообщили в администрации Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU