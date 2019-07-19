В Перми машина «Почты России» разбилась из-за троллейбусного провода
Троллейбусы убрали, а провода остались. Очевидец сообщает, что машина наехала на провод контактной троллейбусной сети. В результате аварии пострадал кузов машины: разбито лобовое стекло, помят капот. В ГИБДД по Перми не смогли прокомментировать происшествие, так как пострадавших не было.
Пермяки предполагают, что авария могла произойти из-за того, что провод намотался на выступающую часть автомобиля.
Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе Пермь-Краснокамск произошло массовое ДТП с грузовиками. Вечером в четверг, 18 июля на трассе Пермь-Краснокамск произошло массовое ДТП с грузовиками. Информация о произошедшем появилась в соцсетях. В пробке рядом с местом страшной аварии при отвороте на Краснокамск стоят несколько сотен автомобилей. Подробной информации в ГИБДД и краевом главке пока получить не удалось, сотрудники правоохранительных органов еще работают на месте аварии, но в полиции попросили по возможности воздержаться от поездок в эту сторону.
ИСТОЧНИК KP.RU