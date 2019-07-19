В Прикамье под колесами иномарки погибла лосиха

СЕГОДНЯ 13:24 2019-07-19T13:24:13+03:00

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На трассе в Пермском крае произошло ДТП, в результате которого погибла лосиха. Фото с места аварии появилось в социальных сетях.

Авария произошла ночью 18 июля. Водитель автомобиля «KIA Sorento» сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу. В результате аварии животное погибло.

- Водителя с легкими травмами доставили в больницу, - рассказали в пресс-службе березниковской «скорой помощи».

Напомним, ранее мы писали о том, что с начала года в Прикамье произошло 40 ДТП с дикими животными. На территории Пермского края с начала 2019 года зафиксировано 40 аварий с участием диких животных. Животные перебегают дорогу и гибнут под колесами машин. Также подобная встреча опасна и для автомобилистов. Только за минувшую неделю, с 1 по 7 июля, в Прикамье под колесами машин погибли 4 особи лося.

ИСТОЧНИК KP.RU