С начала года в Прикамье произошло 40 ДТП с дикими животными

СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-09T13:06:01+03:00

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На территории Пермского края с начала 2019 года зафиксировано 40 аварий с участием диких животных. Животные перебегают дорогу и гибнут под колесами машин. Также подобная встреча опасна и для автомобилистов. Только за минувшую неделю, с 1 по 7 июля, в Прикамье под колесами машин погибли 4 особи лося.

Министерство природы Пермского края предупреждает о начале сезонной миграции лосей. Она началась в мае и продолжится до конца лета.

В ведомстве предупреждают, что животные могут выйти на проезжую часть и стать причиной ДТП, а также зайти в населенный пункт.

- При выходе лосей на автомобильные дороги часто происходят ДТП (наезд на лосей), где лоси погибают, автомобили получают значительные повреждения, а водители и пассажиры автомобилей получают травмы различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе министерства природы Прикамья.

Автомобилисты должны быть внимательнее в зоне действия знака «Дикие животные».

ИСТОЧНИК KP.RU