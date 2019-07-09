С начала года в Прикамье произошло 40 ДТП с дикими животными
На территории Пермского края с начала 2019 года зафиксировано 40 аварий с участием диких животных. Животные перебегают дорогу и гибнут под колесами машин. Также подобная встреча опасна и для автомобилистов. Только за минувшую неделю, с 1 по 7 июля, в Прикамье под колесами машин погибли 4 особи лося.
Министерство природы Пермского края предупреждает о начале сезонной миграции лосей. Она началась в мае и продолжится до конца лета.
В ведомстве предупреждают, что животные могут выйти на проезжую часть и стать причиной ДТП, а также зайти в населенный пункт.
- При выходе лосей на автомобильные дороги часто происходят ДТП (наезд на лосей), где лоси погибают, автомобили получают значительные повреждения, а водители и пассажиры автомобилей получают травмы различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе министерства природы Прикамья.
Автомобилисты должны быть внимательнее в зоне действия знака «Дикие животные».
ИСТОЧНИК KP.RU