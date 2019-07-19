В Перми завершили ремонт на улице Суханова

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-19T13:12:24+03:00

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В Свердловском районе закончились работы по обустройству улицы Суханова от улицы Красноармейской до Белинского. Это первый объект проекта «Безопасные и качественные дороги» завершенный в этом году.

На улице Суханова в ближайшее время рабочие нанесут разметку и ремонт можно считать полностью законченным.

- Изначально тротуар был обустроен без учета рельефа проезжей части, сейчас его привели в соответствие, установлены бортовой камень, отремонтированы парковочные карманы. Рядом с деревьями бортовой камень заменен на гранитный в соответствии с действующими стандартами, - сообщили в администрации Перми.

Напомним, ранее мы писали о том, что администрация Перми ищет подрядчиков на обслуживание городских дорог. Мэрия Перми проводит электронные аукцион на обслуживание дорог Перми. Всего предложено 17 лотов - аукционы объявлены по всем районам,.

ИСТОЧНИК KP.RU