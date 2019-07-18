Администрация Перми ищет подрядчиков на обслуживание городских дорог

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-18T13:55:48+03:00

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Мэрия Перми проводит электронные аукцион на обслуживание дорог Перми. Всего предложено 17 лотов - аукционы объявлены по всем районам,. Общая цена всех контрактов составляет 8,1 миллиардов рублей. Наиболее крупные контракты – на работу в Ленинском и Свердловском районах. Заявки на участие в конкурсных процедурах принимались до 15 июля, торги назначены на 22 июля.

Как сообщает издание Business Class, с подрядчиками будут заключаться контракты на 5 лет, согласно которым закупку материалов против гололеда будут осуществлять районные учреждения благоустройства. Кроме того, благодаря пятилетним контрактам подрядчики смогут строить более долгосрочные перспективы. Однако у подрядчиков могут возникнуть определенные трудности на начальных этапах, так как от них потребуются серьезные финансовые вложения.

ИСТОЧНИК KP.RU