Из-за паводка в Прикамье затоплены 44 придомовые территории

СЕГОДНЯ 12:52 2019-07-19T12:52:17+03:00

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Всю прошлую неделю в Прикамье шли обильные дожди, из-за которых в некоторых районах края реки вышли из берегов и затопили близлежащие территории. Сотрудники ГУ МЧС ввели режим повышенной готовности и эвакуировали часть жителей.

Так, в Гайнском районе остаются затопленными 21 придомовая территория. Размыты 5 деревянных автомобильных мостов-настилов, 2 участка автомобильных дорог, в результате чего затруднен проезд легкового транспорта.

Кудымкаре подтоплено 8 придомовых территорий с населением 25 человека, а в Кудымкарском район в воде остаются 15 придомовых территорий с населением 42 человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае ливни, грозы и шквалистый ветер. Всего несколько дней без дождей, и ГУ МЧС снова предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях. В четверг и в пятницу, 18 и 19 июля на территорию края вновь вернуться дожди, грозы и шквалистый ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU