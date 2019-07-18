В Пермском крае ливни, грозы и шквалистый ветер

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-18T15:25:23+03:00

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Всего несколько дней без дождей, и ГУ МЧС снова предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях. В четверг и в пятницу, 18 и 19 июля на территорию края вновь вернуться дожди, грозы и шквалистый ветер.

При грозе порывы 15-20 м/с. Несмотря на ветер и дождь, температура воздуха падать не будет - в Перми и в крае будет достаточно тепло. Температура воздуха ночью 10-15°, по северу местами до 7°, днем 22-27°, по югу местами до 29°.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за паводка в Прикамье остаются отрезанными 8 населенных пунктов. Паводок в Пермском крае продолжается. Из-за обильных осадков реки в Пермском крае выходят из берегов, затапливают дома и размывают дороги. Так, в Гайнском районе подтопило 24 придомовые территории. Пострадавших при этом нет, и эвакуация населения не требуется.

ИСТОЧНИК KP.RU