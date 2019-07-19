Пермский театр «У моста» может переехать в здание завода им. Шпагина

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-19T12:37:29+03:00

Об этом сообщается в социальных сетях завода

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- Рассматривается возможность переезда на площадку культурно-рекреационного пространства «Завод Шпагина» Театра «У Моста», который станет еще одним якорным резидентом культурно-рекреационного пространства, - отметили в социальных сетях завода им. Шпагина.

Сообщается, что художественный руководитель театра Сергей Федотов не раз бывал на территории завода, и культурное пространство пришлось ему по вкусу.

Театр может переехать в одно из самых старых зданий города - здание заводоуправления, площадью около 2 500 квадратных метров. В планах на первом этаже здания разместить театральное кафе, на втором этаже будут обустроены помещения для репетиций, на третьем этаже построят зрительный зал – для этих целей планируют использовать актовый зал.

Напомним, ранее мы писали о том, что на месте бывшего ипподрома в Перми построят конгресс-центр.

ИСТОЧНИК KP.RU