На месте бывшего ипподрома в Перми построят конгресс-центр

СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-17T12:56:59+03:00

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Новый выставочный центр в Перми построят на месте бывшего ипподрома. Как сообщает издание «Рифей-Пермь», по мнению краевых властей, наиболее оптимальной площадкой является участок вблизи строящегося ТРК «Планета» на шоссе Космонавтов.

Согласно проекту, который представил президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов, планируется построить 12 тысяч кв. м выставочных площадей, еще 7 тысяч кв. м займет пассаж и 5 тыс. кв. метров административные помещения.

Новый конгресс-центр обойдется в 1, 5 миллиарда рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Добрянке построят культурно-досуговый центр за 658 миллионов рублей. Администрация Добрянского района разместила на сайте госзакупок электронный аукцион на строительство районного культурно-досугового центра. Максимальная цена контракта 658 017 750,29 рублей. Работы должны быть закончены к 1 ноября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU