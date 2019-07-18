СЕГОДНЯ 18:12 2019-07-18T18:12:29+03:00

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Вечером в четверг, 18 июля на трассе Пермь-Краснокамск произошло массовое ДТП с грузовиками. Информация о произошедшем появилась в соцсетях. В пробке рядом с местом страшной аварии при отвороте на Краснокамск стоят несколько сотен автомобилей.

«Развязка сложная и непонятная для новичков, поэтому случаются выезды на встречку», «Всех с объездной у развилки на Оверята отправляют через город», «Оба водителя живые», «Только что ехал. Пробка огромная, ищите пути объезда», - комментируют случившееся в соцсетях очевидцы.

Подробной информации в ГИБДД и краевом главке пока получить не удалось, сотрудники правоохранительных органов еще работают на месте аварии, но в полиции попросили по возможности воздержаться от поездок в эту сторону.

Ранее мы писали о том, что при столкновении двух иномарок на трассе Соликамск-Красновишерск пострадал ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU