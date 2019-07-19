В Прикамье нашли девочек, сбежавших из лагеря в Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-19T11:28:20+03:00

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Сообщение о пропаже двух несовершеннолетних девочек поступило 18 июля. Сообщалось, что 16-летняя Валерия П. и 13-летняя Лена П. сбежали из детского лагеря «Заря» в Удмуртии. Девочки жительницы Краснокамска и воспитанницы местного детского дома.

Утром 19 июля стало известно, что Валерию нашли, а поиски Алены еще продолжаются.

На данный момент, волонтеры поискового отряда «Поиск пропавших детей» сообщили, что обеих девочек нашли. Они живы и здоровы. Сейчас они в Краснокамском детском доме.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли 32-летнюю женщину и 5-летнего мальчикаю Поздно вечером 17 июля в социальных сетях появилась информация о пропаже матери и ребенка. 16 июля в следственный отдел по Ленинскому району Перми следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю поступило сообщение о безвестном исчезновении Юлии Р. и ее сына. К поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры

ИСТОЧНИК KP.RU