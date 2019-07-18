2019-07-18T07:46:54+03:00
Происшествия

В Перми нашли 32-летнюю женщину и 5-летнего мальчика

Последний раз их видели возле мини-рынка
Лилия Абибулаева
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Фото: "Поиск пропавих детей"Фото: "Поиск пропавих детей"
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Поздно вечером 17 июля в социальных сетях появилась информация о пропаже матери и ребенка. 16 июля в следственный отдел по Ленинскому району Перми следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю поступило сообщение о безвестном исчезновении Юлии Р. и ее сына. К поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры.

Следователи просили откликнуться всех, кто мог видеть пропавших, либо слышал крики о помощи.

В четверг, 18 июля, стало известно о том, что женщину и ее сына нашли. Как сообщил источник близкий к ситуации, Юлия и ее сын находились у ее друга в Дзержинском районе Перми. Женщина и мальчик живы и здоровы.

В следственно отделе по Ленинскому району подтвердили информацию о том, что они нашлись. Сейчас их везут в следственный отдел для выяснения обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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