После ссоры с другом пермяк прыгнул с моста, но выжил

СЕГОДНЯ 10:46 2019-07-19T10:46:31+03:00

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Поздно вечером четверг, 18 июля, с Коммунального моста упал мужчина и поплыл в сторону порта. Источник близкий к ситуации сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что пермяк решил «уйти от конфликта» - прыгнул после ссоры с другом.

- На Коммунальном мосту ссорились двое мужчин. Через некоторое время один прыгнул в реку и поплыл в сторону «Порта Пермь», - рассказал источник. - На берег мужчине помогли выбраться местные жители. Так как он жаловался на боль в шее, ему вызвали «скорую помощь».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми спасли мужчину, упавшего с камской ГЭС. Вечером 18 июля в Орджоникидзевсом районе Перми спасли мужчину, упавшего с камской ГЭС. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник близкий к ситуации, это был несчастный случай.

ИСТОЧНИК KP.RU