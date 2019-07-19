В Перми спасли мужчину, упавшего с камской ГЭС

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-19T10:45:18+03:00

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Вечером 18 июля в Орджоникидзевсом районе Перми спасли мужчину, упавшего с камской ГЭС. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник близкий к ситуации, это был несчастный случай.

О случившемся сообщили очевидцы. Мужчину достали из воды и доставили на берег. С тяжелыми травмами: перелом шейного отдела позвоночника, внутричерепное излияние - 49-летнего пермяка доставили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на воде обнаружили тело мужчины. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник близкий к ситуации, тело на поверхности реки уведи очевидцы. Местные жители сообщили о страшной находке в полицию. Пермские спасатели выехали на место. С помощью лодки у верхнего бьефа КамГЭС достали тело мужчины. По предварительной информации, погибший может быть одним из мужчин, провалившихся под лед на снегоходе в январе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU