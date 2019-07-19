В Перми с 21 июля начнется замена проездных карт

СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-19T10:19:24+03:00

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Уже в это воскресенье, 21 июля, в Перми начнут выдавать новые проездные карты взамен старых. Карты будут менять в пунктах пополнения проездных.

Пермякам выдадут новый проездной красного цвета, активированный на август на оплаченное количество поездок: 60, 90 или 120.

- Уже с 1 августа 2019 года ЛПД старого образца будет не действителен и приниматься в общественном транспорте города Перми не будет. В этой связи департамент дорог и транспорта просит пассажиров позаботиться о смене карты до начала периода, в котором они планируют пользоваться поездками, - сообщили в администрации города.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми стоимость проезда на автобусах и трамваях может вырасти на 8 рублей. В краевом центре обнародовали проект тарифного меню на общественном транспорте. Предполагается, что новая система оплаты проезда на городских автобусах и трамваях заработает с 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU