«Пожалуйста, 28 рублей за билетик!» В Перми стоимость проезда на автобусах и трамваях может вырасти на 8 рублей

СЕГОДНЯ 19:32 2019-07-17T19:32:15+03:00

В краевом центре обнародовали проект тарифного меню на общественном транспорте. Его подготовила созданная в феврале рабочая группа. Предполагается, что новая система оплаты проезда на городских автобусах и трамваях заработает с 2020 года. - В Перми, по п

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В краевом центре обнародовали проект тарифного меню на общественном транспорте. Его подготовила созданная в феврале рабочая группа. Предполагается, что новая система оплаты проезда на городских автобусах и трамваях заработает с 2020 года.

- В Перми, по проектным расчетам, стоимость разового билета за наличные составит 28 рублей, за безналичный – 24 рубля, - сообщают разработчики проекта. - Эти цифры являются средними показателями по городам Приволжского федерального округа.

Для сравнения приводятся данные по городам округа.

- Разовый билет за наличный расчет в Самаре сегодня стоит 28 рублей, за безналичный – 23 рубля, в Казани – 27 рублей и 25 рублей, в Нижнем Новгороде 28 и 26 рублей, соответственно, - сообщили в мэрии.

Рабочая группа предложила и несколько видов проездных: на сутки, месяц, квартал и год.

- Чем больше пассажир ездит, тем ниже для него становится цена одной поездки, - объяснили суть предложений авторы. - При этом сохранится действие льготных проездных документов для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU