В Перми к 2022 году появится новая инфекционная больница

СЕГОДНЯ 07:47 2019-07-19T07:47:27+03:00

Она будет рассчитана на 300 коек

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Инфекционная больница в центре Перми - это 4 деревянных барака постройки 1913 года и столько же кирпичных здания. Правительством Прикамья было принято решение о строительстве нового медучреждения.

На территории больницы возведут 18 корпусов, в том числе 8 медицинских и 10 инженерно-технических. Самыми большими по площади станут пяти- и трехэтажный стационары, четырехэтажная поликлиника и лечебно-диагностический комплекс.

Всего в больнице будет 300 коек, 100 из них для ВИЧ-инфицированных пациентов. Предполагается, что в начале 2020 года в Кировском районе Перми, на улице Калинина, начнётся непосредственно строительство учреждения. Планируемый срок сдачи объекта – сентябрь 2022 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что администрация Перми ищет подрядчиков на обслуживание городских дорог. Общая цена всех контрактов составит 8 миллиардов рублей

ИСТОЧНИК KP.RU