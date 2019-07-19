2019-07-19T07:47:27+03:00
Общество

В Перми к 2022 году появится новая инфекционная больница

Она будет рассчитана на 300 коек
Лилия Абибулаева
Поделиться:
фото с сайта правительствафото с сайта правительства
Изменить размер текста:

Инфекционная больница в центре Перми - это 4 деревянных барака постройки 1913 года и столько же кирпичных здания. Правительством Прикамья было принято решение о строительстве нового медучреждения.

На территории больницы возведут 18 корпусов, в том числе 8 медицинских и 10 инженерно-технических. Самыми большими по площади станут пяти- и трехэтажный стационары, четырехэтажная поликлиника и лечебно-диагностический комплекс.

Всего в больнице будет 300 коек, 100 из них для ВИЧ-инфицированных пациентов. Предполагается, что в начале 2020 года в Кировском районе Перми, на улице Калинина, начнётся непосредственно строительство учреждения. Планируемый срок сдачи объекта – сентябрь 2022 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что администрация Перми ищет подрядчиков на обслуживание городских дорог. Общая цена всех контрактов составит 8 миллиардов рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На время фестиваля «Seasons» продлят работу общественного транспорта
В Перми из воды достали тело мужчины
В Прикамье разыскивают двух девочек
"Они вернулись ". В Перми нашли пропавших из музея «красных человечков»
В Прикамье мужчина помог знакомому скрыть преступление и отправился за это под суд
В Кунгуре мать убила 29-летнего сына за безработицу и пьянство
В массовом ДТП под Краснокамском пострадали три человека
Одинокий верблюд гулял по трассе в Пермском крае
На трассе Пермь-Краснокамск произошло массовое ДТП с грузовиками
В Пермском районе воспитатель получила выговор за сломанный нос ребенка
В Пермском крае ливни, грозы и шквалистый ветер
Жительница Прикамья отправится за решетку за неуплату алиментов
В Перми пройдет велоквест «Остров сокровищ»
«28 рублей билет должен был стоить еще 3 года назад». В Перми к обсуждению нового тарифного меню подключили экспертов
В Пермском крае долги по зарплате составляют почти 17 миллионов рублей
Администрация Перми ищет подрядчиков на обслуживание городских дорог
В Прикамье осудили наркодиллеров, которые продавали наркотики через интернет
На пермской набережной начали строить спортивную площадку
На должность заместителя главы Индустриального района Перми назначили Илью Денисова
Пермяк облил официантку кипятком за отказ бесплатно накормить шавермой
Пермяк избил брата деревянным подлокотником
«Их разыскивает полиция». Из пермского музея современного искусства пропали красные человечки