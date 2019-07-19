2019-07-19T06:35:53+03:00
Общество

"Они вернулись ". В Перми нашли пропавших из музея «красных человечков»

Арт-объект отправят на реставрацию
Лилия Абибулаева
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Фото: музей "ПЕРММ"Фото: музей "ПЕРММ"
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Накануне на сайте музея современного искусства «ПЕРММ» появилось сообщение о том, что надпись «СЛАВА ТРУДУ», которая состоит из красных человечков, потеряла двух «бойцов».

Руководство музея написало заявление в полицию. Однако к вечеру 18 июля пропажа была обнаружена.

- «Красные человечки» вернулись! Должно быть, они решили, что музей – это все-таки лучшее место на Земле. Они бежали от похитителей и свалились от усталости в ближайшем сквере. Наш фондовый отдел уже поит «ребят» чаем с ромашкой и готовит к реставрации, - сообщили в музее.

Также сотрудники отметили, что перед похищением воры закрыли камеры видеонаблюдения.

Сейчас арт-объект отправят на реставрацию.

Напомним, ранее мы писали о том, что одинокий верблюд гулял по трассе в Пермском крае. Сначала водители сняли его на камеру сотового телефона, а потом отправили домой

ИСТОЧНИК KP.RU

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