2019-07-18T18:42:23+03:00
Дом. Семья

Одинокий верблюд гулял по трассе в Пермском крае

Сначала водители сняли его на камеру сотового телефона, а потом отправили домой
Алена ОВЧИННИКОВА
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Караван пустыни в одиночку гулял по ночной трассе в Пермском крае. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано Злой Кудымкар"Караван пустыни в одиночку гулял по ночной трассе в Пермском крае. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано Злой Кудымкар"
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18 июля в соцсетях появилось видео, на котором снята встреча автомобилиста, возвращающегося из леса, и верблюда.

«Друг в Перми со сбора грибов ехал», - подписан необычный пост.

На записи водитель разговаривает с идущим по ночной трассе караваном пустыни.

- Все я видел: ежиков, зайцев, всех видел, а верблюдов еще не видел, - удивляется автор видео. - Он как ежик на асфальте стоит. Красавчик, сбежал и не знает, куда идти. Что мой хороший, иди сюда, иди, только не плюй!

Когда верблюд подошел к мужчине, тот не на шутку испугался.

- Иди домой, быстро, иди домой и горбами не стучи!

Чем закончилась эта история, и нашел ли верблюд своего хозяина, неизвестно.

Пользователи обсуждают кадры, снятые на камеру сотового телефона: «Не от хорошей жизни, похоже, сбежал. Худой бедолага», «Когда я в Перми жила видела, как девушка молодая на верблюде по улицам разгуливала».

ИСТОЧНИК KP.RU

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