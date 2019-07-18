Одинокий верблюд гулял по трассе в Пермском крае
18 июля в соцсетях появилось видео, на котором снята встреча автомобилиста, возвращающегося из леса, и верблюда.
«Друг в Перми со сбора грибов ехал», - подписан необычный пост.
На записи водитель разговаривает с идущим по ночной трассе караваном пустыни.
- Все я видел: ежиков, зайцев, всех видел, а верблюдов еще не видел, - удивляется автор видео. - Он как ежик на асфальте стоит. Красавчик, сбежал и не знает, куда идти. Что мой хороший, иди сюда, иди, только не плюй!
Когда верблюд подошел к мужчине, тот не на шутку испугался.
- Иди домой, быстро, иди домой и горбами не стучи!
Чем закончилась эта история, и нашел ли верблюд своего хозяина, неизвестно.
Пользователи обсуждают кадры, снятые на камеру сотового телефона: «Не от хорошей жизни, похоже, сбежал. Худой бедолага», «Когда я в Перми жила видела, как девушка молодая на верблюде по улицам разгуливала».
ИСТОЧНИК KP.RU