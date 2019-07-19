2019-07-19T06:24:32+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина помог знакомому скрыть преступление и отправился за это под суд

Его обвиняют в сокрытии убийства
Лилия Абибулаева
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--Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Житель Кунгура предстанет перед судом за сокрытие убийства. По версии следствия, мужчина стал свидетелем преступления, но не стал сообщать об этом в правоохранительные органы.

В феврале 2019 года обвиняемый выпивал вместе со своими знакомыми. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой один убил другого. Мужчина не стал сообщать о случившемся в полицию, а наоборот, помог знакомому скрыть следы преступления: перенести тело в мусорный бак, спрятать ножи.

50-летнего мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело, которое вместе с обвинительным заключением передано в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кунгуре мать убила 29-летнего сына за безработицу и пьянство. «Я его породила, я его и убью», - эта криминальная история произошла в ноябре 2017 года в Кунгуре. 53-летняя мать решила убить своего 29-летнего сына за безработицу и пьянство. Самостоятельно женщина сделать это не смогла, поэтому нашла среди своих знакомых того, кто смог ей помочь в этом кровавом деле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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