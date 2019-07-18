2019-07-18T19:25:14+03:00
Происшествия

В Кунгуре мать убила 29-летнего сына за безработицу и пьянство

Правда, сделала это не своими руками, а привлекла к преступлению знакомого
Алена ОВЧИННИКОВА
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Оба обвиняемых ожидают решения суда в следственном изоляторе.Оба обвиняемых ожидают решения суда в следственном изоляторе.Фото: архив "КП"
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«Я его породила, я его и убью», - эта криминальная история произошла в ноябре 2017 года в Кунгуре. 53-летняя мать решила убить своего 29-летнего сына за безработицу и пьянство. Самостоятельно женщина сделать это не смогла, поэтому нашла среди своих знакомых того, кто смог ей помочь в этом кровавом деле.

В качестве оплаты за «труды» женщина пообещала простить долг и помочь подработать. Когда 26-летний знакомый согласился, она дала ему нож и рассказала о том, где и как они будут прятать тело.

Исполнитель нанес потерпевшему смертельные ножевые ранения и захоронил тело на соседнем заброшенном земельном участке. В январе 2019 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили его там.

- В отношении 53-летней ранее судимой жительницы Кунгура возбуждено уголовное дело по ст. «Подстрекательство в совершении убийства», а в отношении 26-летнего мужчины – по ст. «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В настоящее время уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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