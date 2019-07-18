2019-07-18T08:07:14+03:00
Происшествия

При столкновении двух иномарок в Прикамье пострадал ребенок

Водитель нарушила ПДД
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадал маленький ребенок. 17 июля на трассе «Соликамск-Красновишерск» столкнулись две иномарки.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, 30-летняя женщина-водитель автомобиля «Хендай» нарушила правила дорожного движения при повороте налево и столкнулась с автомобилем «Шкода», который ехал по «встречке».

В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Хендая». Женщину-водителя и ее маленькую дочь с травмами и переломами отправили в больницу. Еще одной пассажирке оказали разовую помощь.

Кроме того, травмы получили водитель и пассажир второго автомобиля. Им назначено амбулаторное лечение. В отношении водителя "Хендай» вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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