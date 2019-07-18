Из-за паводка в Прикамье остаются отрезанными 8 населенных пунктов
Паводок в Пермском крае продолжается. Из-за обильных осадков реки в Пермском крае выходят из берегов, затапливают дома и размывают дороги. Так, в Гайнском районе подтопило 24 придомовые территории. Пострадавших при этом нет, и эвакуация населения не требуется.
Размыты 5 автомобильных мостов, 2 участка автомобильных дорог, в результате чего затруднен проезд легкового транспорта к 3 населенным пунктам с населением 1117 человек.
Также из-за подъема воды в реке Лопва была подтоплена 81 придомовая территория, из них затоплено 10 жилых домов, в которых проживает 54 человека. Жителей эвакуировали. В результате паводка в Юрлинском районе размыты дороги, отрезанными остались 5 населенных пунктов, где проживают 645 жителей.
В ГУ МЧС сообщают, что ситуация постепенно нормализуется, уровень воды снижается.
ИСТОЧНИК KP.RU