Из-за паводка в Прикамье остаются отрезанными 8 населенных пунктов

СЕГОДНЯ 07:10 2019-07-18T07:10:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Паводок в Пермском крае продолжается. Из-за обильных осадков реки в Пермском крае выходят из берегов, затапливают дома и размывают дороги. Так, в Гайнском районе подтопило 24 придомовые территории. Пострадавших при этом нет, и эвакуация населения не требуется.

Размыты 5 автомобильных мостов, 2 участка автомобильных дорог, в результате чего затруднен проезд легкового транспорта к 3 населенным пунктам с населением 1117 человек.

Также из-за подъема воды в реке Лопва была подтоплена 81 придомовая территория, из них затоплено 10 жилых домов, в которых проживает 54 человека. Жителей эвакуировали. В результате паводка в Юрлинском районе размыты дороги, отрезанными остались 5 населенных пунктов, где проживают 645 жителей.

В ГУ МЧС сообщают, что ситуация постепенно нормализуется, уровень воды снижается.

ИСТОЧНИК KP.RU