В Перми к обсуждению нового тарифного меню подключат экспертов

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-18T15:30:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В администрации краевого центра состоялось заседание рабочей группы, на котором был представлен проект нового тарифного меню. Его предполагается внедрить в краевом центре в 2020 году.

В обсуждении приняли участие заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин, начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин, депутаты гордумы.

- Представленный проект является комплексом тарифных планов, которые будут удобны для различных категорий пассажиров, - объяснили авторы проекта. - Одним из нововведений станет появление транспортной карты для не льготных категорий пассажиров. Предполагается, что она будет как на определенное количество поездок, так и в виде безлимитного проездного с разным периодом действия: от суток до года. Такой вариант будет выгоден для тех, кто часто пользуется услугами общественного транспорта. Максимальный размер скидки может составлять 40 процентов. Наличная оплата также сохранится, однако стоимость поездки в таком случае предполагается выше, чем оплата безналом. Сохранится и действие льготных проездных документов для всех категорий: школьников, студентов, пенсионеров.

- Мы понимаем, что транспортная отрасль будет всегда дотируемой из городского бюджета, - подчеркнула Людмила Гаджиева. - Тот разрыв, который сейчас возникает, образуется по нескольким причинам – тут и возможность бесплатной пересадки, и предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан, и введение гражданских проездных. В тарифном меню мы предлагаем горожанам спектр тарифных планов, которые позволят разным категориям людей выбирать именно тот тариф, который им удобен, исходя из частоты поездок. У нас получается социально ориентированное предложение.

Авторы проекта нового тарифного меню напомнили, что по такому дифференцированному принципу уже работают многие города страны. Так, разовый билет за наличный расчет в Самаре сегодня составляет 28 рублей, за безналичный – 23 рубля, в Казани – 27 рублей и 25 рублей соответственно. В Нижнем Новгороде разовый билет при оплате наличными средствами стоит 28 рублей, безналичными и по пересадочному билету – 26 рублей. В Перми по проектным расчетам стоимость разового билета за наличные может составить 28 рублей, за безналичный – 24 рубля. Отметим, что эти цифры являются средними показателями по городам Приволжского федерального округа.

К доработке тарифного меню подключат экспертов. Один из них выступил на заседании рабочей группы. По словам директора Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаила Якимова, стоимость проезда на общественном транспорте в любом городе определяется объективными параметрами – эффективностью использования подвижного состава, средней длиной поездки. При этом средняя длина полноценной поездки на общественном транспорте в Перми одна из самых высоких среди крупных городов страны, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Она составляет 7,2 километра за одну поездку.

- Необходимость повышения тарифа за проезд назрела давно, - говорит перевозчик Михаил Ухватов. - Тарифное меню должно включать различные продукты. На мой взгляд, оплата проезда должна быть дифференцированной: при приобретении большего числа поездок стоимость должна снижаться.

- На сегодняшний день отрасль находится в критическом состоянии, - отмечает перевозчик Валерий Романов. - Мы обращались в суд с требованием увеличения стоимости проезда. Особо остро эта проблема ощущается в отдаленных районах: Кировском и Орджоникидзевском. Я придерживаюсь мнения, что индексация должна происходить ежегодно, потому что в противном случае это не работа, а спонсирование отрасли

- Последнее повышение тарифа произошло 4 года назад, - напоминает перевозчик Александр Богданов. - Стоимость проезда надо повышать ежегодно, соотнося ее с ростом цен на топливо и инфляцию. Мы всегда просили экономически обоснованный тариф. При существующих расценках многие перевозчики просто не смогут заявиться на новые контракты 2020 года. Перевозчики вкладывают большие средства, в основном, кредитные, на обновление автопарка, соответственно, мы ждем справедливой оплаты за 1 километр транспортной работы.

ИСТОЧНИК KP.RU