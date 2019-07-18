На должность заместителя главы индустриального района Перми назначили Илью Денисова

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-18T11:53:00+03:00

К своим обязанностям он приступает с 22 июля

Изменить размер текста: A A

Новый глава администрации Индустриального района будет заниматься вопросами ремонта и содержания дорог, благоустройства территорий. Илья Денисов имеет богатый опыт в сфере управления. В разные годы он работал первым заместителем главы администрации Свердловского района, директором муниципального учреждения «Пермблагоустройство», начальником управления внешнего благоустройства администрации города, руководителем городского департамента дорог и транспорта.

К своим обязанностям он приступает с 22 июля

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермской ГИБДД новое руководство. В ГИБДД Управления МВД России по городу Перми назначены новые руководители. Пост начальника занял бывший заместитель - майор полиции Андрей Власов. А на его прежнее место перешел начальник отделения пропаганды майор полиции Дамир Гилязетдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU