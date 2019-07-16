В пермской ГИБДД новое руководство

СЕГОДНЯ 19:03 2019-07-16T19:03:53+03:00

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В ГИБДД Управления МВД России по городу Перми назначены новые руководители. Пост начальника занял бывший заместитель - майор полиции Андрей Власов. А на его прежнее место перешел начальник отделения пропаганды майор полиции Дамир Гилязетдинов.

Андрей Власов начал службу в ГИБДД двадцать лет назад с должности инспектора ДПС. А Дамир Гилязетдинов семнадцать лет назад после окончания Нижегородской академии МВД России был назначен на должность инспектора по дознанию отделения ГИБДД. Оба новых руководителя все эти годы работали только в структурах Госавтоинспекции.

Ранее мы писали о том, что сотрудники Госавтоинспекции с вечера пятницы, 12 июля, по вечер воскресенья, 14 июля, проводили рейды на дорогах города. В результате в Перми 21 водитель был задержан за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, 9 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

ИСТОЧНИК KP.RU