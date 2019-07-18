2019-07-18T11:06:41+03:00
Происшествия

Пермяк избил брата деревянным подлокотником

Потерпевший обратился в полицию
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми осудили местного жителя за избиение родственника. Врачи «скорой помощи» сообщили полицейским о том, что за помощью обратился мужчина с многочисленными ранениями. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, потерпевший находился в доме вместе со своим братом. Между родственниками произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес несколько ударов кулаками потерпевшему. После этого он взял деревянный подлокотник и продолжил избиение.

Злоумышленника задержали. Доказательств хватило, чтобы пермяка осудили на 2 года лишения свободы условно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье школьники издевались над одноклассником. Жительница Чердынского района Пермского края обратилась в аппарат уполномоченного по правам ребенка с просьбой защитить ее сына. Женщина рассказала, что мальчик боится ходить в школу из-за постоянной травли со стороны одноклассников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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