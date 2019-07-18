2019-07-18T06:24:47+03:00
Происшествия

«Били и заставляли есть снег». В Прикамье школьники издевались над одноклассником

Мать мальчика обратилась за помощью к детскому омбудсмену
Лилия Абибулаева
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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Жительница Чердынского района Пермского края обратилась в аппарат уполномоченного по правам ребенка с просьбой защитить ее сына. Женщина рассказала, что мальчик боится ходить в школу из-за постоянной травли со стороны одноклассников.

- Два одноклассника его бьют, унижают, ставили зимой на колени, заставляли есть снег, - написала мать мальчика.

Женщина писала заявление в полицию, но ответа не было. Также обращалась к директору и классному руководителю. Педагоги тоже никак не отреагировали. Последней надеждой матери и несчастного ребенка стала детский омбудсмен.

Светлана Денисова направила обращение начальнику ГУ МВД по Пермскому краю, а также председателю Комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав Чердынского района Надежде Кичигиной. В результате в отношении одного из драчунов приняты меры профилактического характера.

Ситуацию в школе взяла на контроль КДН Чердынского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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