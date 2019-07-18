«Били и заставляли есть снег». В Прикамье школьники издевались над одноклассником
Жительница Чердынского района Пермского края обратилась в аппарат уполномоченного по правам ребенка с просьбой защитить ее сына. Женщина рассказала, что мальчик боится ходить в школу из-за постоянной травли со стороны одноклассников.
- Два одноклассника его бьют, унижают, ставили зимой на колени, заставляли есть снег, - написала мать мальчика.
Женщина писала заявление в полицию, но ответа не было. Также обращалась к директору и классному руководителю. Педагоги тоже никак не отреагировали. Последней надеждой матери и несчастного ребенка стала детский омбудсмен.
Светлана Денисова направила обращение начальнику ГУ МВД по Пермскому краю, а также председателю Комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав Чердынского района Надежде Кичигиной. В результате в отношении одного из драчунов приняты меры профилактического характера.
Ситуацию в школе взяла на контроль КДН Чердынского района.
ИСТОЧНИК KP.RU