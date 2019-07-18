«Их разыскивает полиция». Из пермского музея современного искусства пропали красные человечки
В ночь на 18 июля с территории музея современного музея «ПЕРММ» похитили красных человечков. О происшествии сообщила арт-директор музей Наиля Аллахвердиева
Арт- объекта группы «PROFESSORS» «СЛАВА ТРУДУ», который находится перед входом в музей, лишился двух последних букв.
- Музейная охрана проспала кражу двух букв, вернее двух красных человечков и сегодня мы их разыскиваем. Вопрос почему "Д" и "У" украли? Возможно, из них можно сложить интересное слово, а может быть просто это любовь к красному! Фраза теперь выглядит - "слава тру.."! Если кто-то что-то видел, пожалуйста, сообщите! - написала девушка.
Музей «ПЕРММ» обратился с заявлением в полицию.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермский арт-объект неизвестные переделали в «Смерть не за горами».
ИСТОЧНИК KP.RU