2019-07-18T10:52:07+03:00
Происшествия

«Их разыскивает полиция». Из пермского музея современного искусства пропали красные человечки

Кража произошла ночью
Лилия Абибулаева
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Фото: Наиля АллахвердиеваФото: Наиля Аллахвердиева
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В ночь на 18 июля с территории музея современного музея «ПЕРММ» похитили красных человечков. О происшествии сообщила арт-директор музей Наиля Аллахвердиева

Арт- объекта группы «PROFESSORS» «СЛАВА ТРУДУ», который находится перед входом в музей, лишился двух последних букв.

- Музейная охрана проспала кражу двух букв, вернее двух красных человечков и сегодня мы их разыскиваем. Вопрос почему "Д" и "У" украли? Возможно, из них можно сложить интересное слово, а может быть просто это любовь к красному! Фраза теперь выглядит - "слава тру.."! Если кто-то что-то видел, пожалуйста, сообщите! - написала девушка.

Музей «ПЕРММ» обратился с заявлением в полицию.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермский арт-объект неизвестные переделали в «Смерть не за горами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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