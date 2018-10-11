2018-10-11T10:22:48+03:00
Общество

Пермский арт-объект неизвестные переделали в «Смерть не за горами»

Вандалы испортили композицию «Счастье не за горами» на набережной в ночь на 11 октября
Константин КЯКИНЕН
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соцсети/Иван Козловсоцсети/Иван Козлов
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Знаменитый пермский арт-объект «Счастье не за горами» был испорчен в ночь на 11 октября. Неизвестные вандалы превратили культовую фразу, известную каждому пермяку, в «Смерть не за горами».В ненастную осеннюю погоду символ Перми теперь полностью поменял свой смысл.

Пока никто из уличных художников не взял ответственность за порчу арт-объета. Хотя фразу «Смерть не за горами» часто использовал в своих изображениях пермский художник Андрей Илькаев (Sad Face). Он даже презентовал футболки с таким изображением.

Напомним, что арт-объект «Счастье не за горами» был установлен на пермской набережной около Речного вокзала в 2009 году. Создал популярный символ Перми Борис Матросов. сам автор вживую увидел свое творение только в этом году.

Вближайшее время арт-объект собираются восстановить.

- Мы настроены более оптимистично, чем люди, изменившие арт-объект, - рассказали нам в Городском центре охраны памятников. - Поврежденная часть уже демонтирована. В ближайшее время надпись будет восстановлена в прежнем виде, так что СЧАСТЬЮ в городе быть.

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