«Оставили ребенка без присмотра». Шестилетний мальчик получил травму в батутном центре
4 февраля шестилетний мальчик пострадал на дне рождения в пермском батутном центре. Он пришел к другу на семилетие. Прыгая на батуте, он получил травму ноги. Мама привезла 6-летнего пермяка на праздник, а сама уехала по делам. Родители именинника тоже отвлеклись и оставили детей одних.
Сотрудники развлекательного центра сразу же вызвали «Скорую». Медики оказали мальчику первую помощь. Также позвонили маме пострадавшего малыша, которая приехала и забрала сына, сообщает портал «Вкурсе».
– Пострадавший ребенок нарушил правила безопасности, – рассказали в развлекательном центре. – Мы не рекомендуем оставлять детей в батутном центре без присмотра – мы не оказываем услуг по присмотру за детьми, поэтому во время активных развлечений родители сами должны контролировать соблюдение техники безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU