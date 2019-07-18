2019-07-18T09:01:55+03:00
Происшествия

В Пермском крае мужчина получил травмы, упав с вертолета

Следователи возбудили уголовное дело
Лилия Абибулаева
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--Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Прикамье произошел несчастный случай во время ремонта вертолета. Как сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте, инцидент произошел 31 мая. Инженер ремонтировал вертолет. Во время ремонта что-то пошло не так и 59-летний мужчина сорвался с кромки фюзеляжа вертолета и упал на асфальт.

Инженер получил серьезные травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Известно, что у мужчины не было страховочного пояса.

Следователи выявили признаки нарушения требований охраны труда, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человек. Сотрудники следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми автомобиль врезался в столб. В Индустриальном районе Перми вечером 16 июля произошло ДТП, в результате которого пострадал 40-летний мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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