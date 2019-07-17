2019-07-17T08:05:47+03:00
Происшествия

«Зажало в искореженной машине». В Перми автомобиль врезался в столб

Водителя доставали спасатели [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: стоп-кадр из видео @chp_59Фото: стоп-кадр из видео @chp_59
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В Индустриальном районе Перми вечером 16 июля произошло ДТП, в результате которого пострадал 40-летний мужчина.

Авария произошло в 21:10 16 июля. На улице Мира мужчина врезался в фонарный столб. Он удара легковушку смяло, как консервную банку. Водителя зажало в искореженной машине. Доставать мужчину пришлось с помощью специального инструмента.

В пресс-службе «Скорой помощи» сообщили, что мужчина получил сочетанную травму. Его отправили в больницу им. Тверье.

Напомним, ранее мы писали о том, что два ребенка пострадали в результате ДТП в Перми. Во вторник, 17 июля, в Дзержинском районе Перми произошла авария, в результате которого пострадали несовершеннолетние дети. На улице Подлесной столкнулись два легковых автомобиля.После аварии 3-летнюю девочку срочно отправили в детскую клиническую больницу, а 5-летнему мальчику рекомендовали амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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