«Согревала меня по ночам». 26-летнего пермяка, который 5 суток блуждал по лесу, спасала дворняжка Деза

- Я все это время думал: «Я хочу жить, жить хочу». И верил, что вернусь домой, - говорит 26-летний Вячеслав Петрин.

15 мая молодой человек взял собаку Дезу и пошел с ней гулять. Вернулся Вячеслав домой только утром 21 мая. За это время в поселок Северный-Коспашский в Кизеле выехали десятки волонтеров, и вместе с местными жителям прочесывали лес. Оказалось, Вячеслав заблудился в лесу из-за медведя. А помогла ему выжить верная Деза.

"У пруда на него вышел медведь, и от страха сын побежал не в ту сторону", мама Вячеслава рассказывает о злоключениях сына в лесу. 00:00 00:00

- Я работаю в Перми на вахте строителем, - рассказывает Вячеслав. - Вахта закончилась, так что я вернулся домой к родителям, в родной поселок. Днем 15 мая я пошел гулять с собакой Дезой. Она обычная дворняжка, ей еще и года нет. Взял я Дезу и пошел на полянку к лесу. И вдруг вижу - на меня смотрит медведь.

У Вячеслава сердце в пятки ушло, и, сам того не осознавая, он быстро помчался в сторону леса. Молодой человек бежал и бежал несколько часов. Но остановился и понял - заблудился.

- Я так испугался, что не понял, как оказался в глубине леса, - вспоминает Вячеслав. - Было страшно, уже темнело. Я не понимал, как идти назад, дорогу не помню. Что делать? У меня с собой ни спичек, ни еды. Наломал веток, постелил их на земле. На себя положил Дезу, чтобы не замерзнуть.

По словам Вячеслава, все дни слились в один. Он уже и не помнит, что делал, куда ходил. Зато никогда не забудет, как ходил по лесу и искал еду.

- То траву какую-то пожую, то грибы найду, - говорит молодой человек. - Дезу тоже кормил. Воду пили из ручьев. Примерно на третий день я набрел на охотничью сторожку, она стояла прямо у реки. В сторожке были сахар, соль, чай и котелок. Я там воду кипятил, варил суп из крапивы. Поблизости, кроме реки, ничего не было - ни населенных пунктов, ни людей. И я решил найти дорогу домой.

Вот по таким дорогам ходили волонтеры, пытаясь найти Вячеслава. Фото предоставили в отряде имени Ирины Бухановой

Вячеслав говорит, что обратный путь занял у него около 2 дней. Все это время он просто шел вдоль реки, пытаясь выбраться из леса. Как парень нашел дорогу назад, он уже и не помнит.

- Я вышел из леса и узнал местность - наш поселок, - вспоминает Вячеслав. - Еле добрел до дома. Увидел родителей и сразу рухнул на землю. К нам приехали медики и сказали, что у меня немного обморожены ноги, но в целом состояние нормальное. А вот Деза очень похудела. Я ей благодарен - все ночи она согревала меня своим теплом! Мы обязательно поправимся. И хочу сказать огромное спасибо всем, кто помогал в поисках!

Все это время Вячеслава разыскивали знакомые, местные жители и волонтеры из отряда имени Ирины Бухановой.