Власти Прикамья ищут подрядчика на проектирование трассы ТР-53

СЕГОДНЯ 14:10 2019-07-17T14:11:14+03:00

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В Перми объявлен конкурс на подготовку проекта дороги «Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинная». Как сообщает издание «Business Class», строительство трассы будет разделено на две очереди. Сначала построят участок длиной 2, 6 километра от развязки улиц Старцева и Уинской до ул. Восстания. Затем приступят к семикилометровой дороге до выхода на улицу Соликамскую с пересечением улиц Лядовской и Целинной.

Подрядчик должен представить не менее трех вариантов строительства трассы. После выбора лучшего варианта, подрядчик подготовит проект. Согласно договору работы должны быть выполнены до 1 декабря 2020 года.

Начальная стоимость контракта составляет 381,7 миллион рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 августа. Победителя выберут 19 августа.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Добрянке построят культурно-досуговый центр за 658 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU